"Картинная галерея" Day.Az: Романтический мир нежной красоты - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Грегори Харриса.

Грегори Фрэнк Харрис - современный американский художник. Родился в Калифорнии в 1953 году. Изучал искусство и драматургию в университете Лонг-Бич. После переезда на восточное побережье учился в Лиге студентов искусств в Нью-Йорке, затем переехал в Даксбери, штат Массачусетс. Позднее Харрис переехал в Санта-Фе, где он в настоящее время живет и работает. Там он также учился в Институте Фешина при музее искусств в Таосе, штат Нью-Мексико.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.