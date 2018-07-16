"Картинная галерея" Day.Az: Мир мечты и грез - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Надежды Винниченко.

Надежда Винниченко родилась в Москве. Она является членом Союза художников России. Надежда - организатор собственной галереи "Vinnichenko Gallery". Её полотна принимали участие в более чем 90 разнообразных выставок в России, а также в десятках других стран мира. Множество полотен художника находятся в частных коллекциях. Следует отметить, что в своём творчестве Винниченко не ограничивает себя каким-то одним стилем или жанром.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.