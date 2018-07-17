"Картинная галерея" Day.Az: Множественность истин - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кэсси Таггарт.

Кэсси Таггарт - американский художник. Родилась и выросла в Нью-Йорке. Изучала искусство в Нью-Гэмпшире, Италии и Вирджинии. Сюрреалистические и мастерски отрисованные комико-трагические картины Таггарт приглашают зрителя в мир динамично и намеренно расходящийся с самим собой.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.