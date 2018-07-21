"Картинная галерея" Day.Az: Человек всегда удивляет и оказывается загадкой - ФОТО

21 июля 2018 01:47

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Флера Бирмане.

Флера Бирмане - латвийский художник. Родилась 14 января 1983 года в Риге, Латвия. С 1994 по 1998 год училась в Рижской Центральной основной школе прикладного искусства. "Я благодарна учителям этой школы, развившим любовь к искусству в моём сердце".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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