"Картинная галерея" Day.Az: Человек всегда удивляет и оказывается загадкой - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Флера Бирмане.

Флера Бирмане - латвийский художник. Родилась 14 января 1983 года в Риге, Латвия. С 1994 по 1998 год училась в Рижской Центральной основной школе прикладного искусства. "Я благодарна учителям этой школы, развившим любовь к искусству в моём сердце".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.