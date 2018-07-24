"Картинная галерея" Day.Az: Театральные и загадочные ситуации - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Румена Нисторова .

Румен Нисторов - болгарский художник. Родился 26 сентября 1959 года в городе Видин, Болгария. Окончил факультет скульптуры в Софийском государственном университете, в классе профессора Любомира Прахова. Изобразительное искусство изучал самостоятельно.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.