"Картинная галерея" Day.Az: Сцены красоты и любви - ФОТО

23 июля 2018 01:47

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Шона Макки.

Шон Макки - канадский художник. Родился 11 августа 1984 года в Эдмонтоне, Канада. Выросший в долгие холодные зимы Канады, он имел достаточно времени, чтобы рисовать и изучать изобразительное искусство.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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