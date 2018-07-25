"Картинная галерея" Day.Az: Болгарский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Георгия Коларова.

Георгий Коларов - болгарский художник. Родился в Пловдиве, Болгария, 5 апреля 1981 года, в семье художника Любомира Коларова. Большую часть своего детства Георгий провел в студии отца среди краски и запаха скипидара. Любитель искусства, а также гитарист, он решил сосредоточить свое образование на изучении техники живописи и музыки.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.