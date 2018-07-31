"Картинная галерея" Day.Az: Немецкий художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Шарлотта Янссен.

Шарлотта Янссен - немецкий художник. Родилась в штате Мэн, в семье немецких переселенцев. В 1973 году её семья переехала в Иран. Вернувшись в Германию, она изучала живопись в берлинском университете искусств с 1986 по 1989 год. Однако, она бросила учёбу и некоторое время путешествовала по миру, зарабатывая на жизнь как уличный музыкант и артист.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.