"Картинная галерея" Day.Az: Шотландский художник - ФОТО
1 августа 2018 02:20 125
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кэти О'Хаган.
Кэти О'Хаган - шотландский художник. Родилась и выросла в Шотландии. Получив степень бакалавра в области Серебряного дела в Эдинбургском колледже искусств в 1993 году переехала в Штаты. Выросшая на отдаленном северном побережье, она часто проводила время, зарисовывая посетителей, которые заходили в паб ее отца, на основании этих рисунков Кэти и была принята в ECA.
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