"Картинная галерея" Day.Az: Шотландский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кэти О'Хаган.

Кэти О'Хаган - шотландский художник. Родилась и выросла в Шотландии. Получив степень бакалавра в области Серебряного дела в Эдинбургском колледже искусств в 1993 году переехала в Штаты. Выросшая на отдаленном северном побережье, она часто проводила время, зарисовывая посетителей, которые заходили в паб ее отца, на основании этих рисунков Кэти и была принята в ECA.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.