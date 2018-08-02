"Картинная галерея" Day.Az: Индийский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Амия Бхаттачарья.

Амия Бхаттачарья - индийский художник. Родился в 1949 году. Учился в Индийском колледже искусств и черчения в Калькутте. После его окончания стал старшим художественным руководителем издательской группы "Ананда базар Патрика".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.