"Картинная галерея" Day.Az: Современный канадский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Шелли Адлер.

Шелли Адлер - современный канадский художник. Родилась в 1960 году, в городе Эдмонтон, Канада. Известная, прежде всего, своими фигуративными картинами и портретами. Шелли училась в Эдинбургском колледже искусств, имеет степень бакалавра изящных искусств Йоркского университета и магистра изящных искусств Бостонского университета. В настоящее время она живёт в Торонто, Канада, и работает в собственной студии в Торонто.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.