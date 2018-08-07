"Картинная галерея" Day.Az: Работы Криса Полунина - ФОТО
7 августа 2018 00:56 163
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Криса Полунина.
Крис Полунин - британский художник из Ньюкасл-апон-Тайн, получивший классическое образование. Полунин начал изучать реалистический стиль живописи в академии искусств Анжел во Флоренции и продолжил в Академии реалистического искусства в Эдинбурге.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!