"Картинная галерея" Day.Az: Работы Криса Полунина - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Криса Полунина.

Крис Полунин - британский художник из Ньюкасл-апон-Тайн, получивший классическое образование. Полунин начал изучать реалистический стиль живописи в академии искусств Анжел во Флоренции и продолжил в Академии реалистического искусства в Эдинбурге.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.