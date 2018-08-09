"Картинная галерея" Day.Az: Индийский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Суручи Джамкара.

Суручи Джамкар - индийский художник. Родилась 22 марта 1980 года. Училась в престижной школе искусств JJ, Мумбаи. Она много путешествовала по Ладдаху, Раджастхану, Европе и разным штатам Индии, везде "коллекционируя" впечатления, в последствии нашедшие отражение в её картинах. Художник работает в различных средах, таких как темпера, фреска, акварель, пастель, и с различными материалами, как с традиционными, тк и с необычными, такими как шелк и парча.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.