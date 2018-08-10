"Картинная галерея" Day.Az: Люди "неправильного" цвета - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дельфина Финли.

Дельфин Финли - американский художник. Родился в 1994 году в городе Ангелов. Его мама и папа были модельерами. Дельфин всегда был погружен в творческую среду, поэтому неудивительно, что впервые интерес к рисованию он проявил, когда ему было чуть больше года. Творчество течет в его крови.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.