"Картинная галерея" Day.Az: Люди "неправильного" цвета - ФОТО
10 августа 2018 00:29 114
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дельфина Финли.
Дельфин Финли - американский художник. Родился в 1994 году в городе Ангелов. Его мама и папа были модельерами. Дельфин всегда был погружен в творческую среду, поэтому неудивительно, что впервые интерес к рисованию он проявил, когда ему было чуть больше года. Творчество течет в его крови.
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