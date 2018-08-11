"Картинная галерея" Day.Az: Вневременной художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Марка Келлера.

Марк Келлер - современный американский художник из Сан-Франциско. Живописи нигде специально не учился, поэтому с гордостью называет себя самоучкой - все его знания это, по большому счету, результат многочисленных экспериментов, которые постоянно провоцировали воображение мастера на создание великолепных картин, восхищающих своей тонкостью и изяществом. За свои работы он получил несколько наград и широкое международное признание.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.