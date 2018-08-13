"Картинная галерея" Day.Az: Работы Дианы Торнеикрофт - ФОТО

13 августа 2018 02:02

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Дианы Торнеикрофт.

Диана Торнеикрофт - фотограф из Виннипега. Родилась в 1956 году в Кларехольме, Альберта, Канада. В 1979 году с отличием окончила университет Манитобы, а в 1980 году окончила факультет МФ Университета Висконсина. Выставляла свои работы по всей Канаде, США и Европе, а также в Москве, Токио и Сиднее.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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