"Картинная галерея" Day.Az: Кубинский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Энрике Толедо.

Энрике Толедо - кубинский художник. Родился 3 января 1966 года в городе Санта-Клара, Куба. Он сын поэта, его жена актриса и он отец другого блестящего художника. Он окончил Университет Феликса Варелы в 1997 году и работал профессором изобразительного искусства в этом же университете с 1987 по 2000 год, пока не решил продолжить свою карьеру в искусстве полный рабочий день.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.