В Чечне пройдет международный песенный фестиваль имени Муслима Магомаева

Первый международный песенный фестиваль "Орфей - 2018" памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева пройдет в Грозном 15 - 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Чечни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 15 по 18 августа в Грозном состоится грандиозное культурное событие. Три дня в Театрально-концертном зале будет проходить международный фестиваль-конкурс "Орфей - 2018". Он проводится впервые и посвящен памяти великого певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в двух номинациях - сольном исполнении и пении в ансамбле, в два этапа (первый был заочным и уже завершен). Участники делятся на две возрастные категории: 18 - 25 лет и 26 - 35 лет. Право участвовать в конкурсе представлено как студентам, так и профессиональным вокалистам.

"География участников обширная, включая 17 российских регионов и певцов из Франции, Казахстана и Белоруссии. На конкурс поступило 150 заявок, из которых независимое жюри вокального искусства выбрало лучших, которые приглашены на очный тур конкурса в Грозный", - отметили в ведомстве.

Победителей ждут сувениры и денежное вознаграждение.

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