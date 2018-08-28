"Картинная галерея" Day.Az: Нежные и мечтательные картины - ФОТО
28 августа 2018 00:52 119
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Джозефа Капикотто.
Джозеф Капикотто - канадский художник-самоучка, пишущий фигуративные и пейзажные картины маслом. Его художественные способности были очевидны уже в детском возрасте. Сегодня он хорошо известен разнообразием тем своих картин и своим мастерством в различных методах живописи.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!