"Картинная галерея" Day.Az: Канадский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Наджиба Чакчем .

Наджиб Чакчем - канадский художник. Родился в 1978 году в Тунисе. С 2002 по 2006 год самостоятельно изучал современное искусство. С 2007 по 2008 год изучал художественную анатомию и морфологию тела человека в местной художественной школе, после окончания которой продолжил самостоятельные занятия по технике древней живописи. В качестве основной среды использует масло. В настоящее время живет и работает в Монреале.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.