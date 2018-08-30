"Картинная галерея" Day.Az: Энергия великих метрополий - ФОТО

30 августа 2018 01:02

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Хосепа Франсе.

Хосеп Франсе - испанский художник. Родился в 1959 году в Альсире недалеко от Валенсии, в Испании. Изучал изобразительное искусство в Академии Галатеи в Валенсии и несколько лет спустя после ее окончания изучал дизайн интерьера и архитектуру в школе прикладного искусства в Валенсии.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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