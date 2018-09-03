"Картинная галерея" Day.Az: Попытка разрушить идеалы - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Уэс Мадьяра.

Уэс Мадьяр - американский художник. Выпускник Колорадского университета в Боулдере, выставляет свои работы с 1999 года. Среди известных выставочных площадок - Денверский художественный музей, музей искусств Мобил, Центр искусств Арвада, молочный Центр искусств, художественный музей Форт Коллинз, Центр искусств и культуры Мизель и чилийский Национальный музей изобразительных искусств.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.