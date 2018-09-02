"Картинная галерея" Day.Az: Ветхий Завет искусства - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Уильяма Уитакера.

Уильям Уитакер - американский художник. Родился в 1943 году. Единственный сын отца художника, Уильям вырос в особом мире-студии своего отца. В возрасте шести лет он уже имел доступ к лучшим художественным материалам и обладал навыками рисования акварелью и маслом. Его самые теплые ранние воспоминания о детстве - звуки и запахи художественной студии.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.