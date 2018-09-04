"Картинная галерея" Day.Az: Работы Саймона Берча - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Саймона Берча.

Саймон Берч - британский художник. Родился 21 октября 1975 года в Великобритании, но в настоящее время постоянно проживает в Гонконге, Китай. Несмотря на то, что большая часть его работ - это большие фигуративные картины маслом, за последние несколько лет Берч отважился совместить карьеру художника с карьерой режиссёра, самостоятельно снимая и монтируя фильмы.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.