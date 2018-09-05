"Картинная галерея" Day.Az: Другой мир - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Зет Мичелла.

Зет Мичелл - французский художник. Родился в 1963 году, в семье художников. С 1984 года член асоциации французских художников. Выставлялся в Гранд Палас, а также в галереях в Париже, Бельгии, Германии и Японии. Одна из его работ была опубликована на развороте журнала "Искусство и дизайн" в сентябре 2016 года.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.