"Картинная галерея" Day.Az: Будни города - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Хосе Мигеля Альгер Ромеро.

Хосе Мигель Альгер Ромеро - испанский художник. Родился в Бремене, Германия, 30 июля 1965 года. Став взрослым, переехал в Испанию и поселился в Валенсии, где вскоре начал проявлять свои художественные таланты.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.