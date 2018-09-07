"Картинная галерея" Day.Az: Турецкий художник - ФОТО

7 сентября 2018 01:30

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Сейма Башаран.

Сейма Башаран - турецкий художник. Родилась в Эскишехире, в 1996 году, получила образование на отделении живописи факультета изобразительных искусств Университета Анадолу, где продолжает работать в качестве старшего преподавателя.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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