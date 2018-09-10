"Картинная галерея" Day.Az: Образы Кристофера О'Хоски - ФОТО

10 сентября 2018 01:57

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Кристофера О'Хоски.

Кристофер О'Хоски - канадский художник. Родился в Гамильтоне, Онтарио, Канада. Изучал историю искусства, живопись, рисунок и дизайн в колледже Шеридан, затем учился в школе искусств долины Дундас. Кристофер О'Хоски создает свои работы с помощью акриловых и масляных красок, но по-прежнему любит использовать акварель, с которой когда-то начинал.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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