"Картинная галерея" Day.Az: Мир грез, желаний и ностальгии - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Жака Танге.

Жак Танге - голландский художник. Родился во Флиссингене в 1960 году. Его работы были приобретены различными музеями и украшают многочисленные частные коллекции внутри страны и за рубежом. В 2005 году Танге был выбран художником года, в 2006 и 2015 годах он также был номинирован на этот престижный титул.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.