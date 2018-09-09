"Картинная галерея" Day.Az: Венесуэльский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Элькин Каньяс.

Элькин Каньяс - венесуэльский художник. Родился в Колумбии в 1974 году, но вырос в Венесуэле, куда его родители переехали, когда Элькину было 3 года. Рисование всегда было частью его жизни и в очень молодом возрасте это увлечение переросло в страсть, открыв ему радость живописи. Он изучал графический дизайн в Каракасском Институте дизайна, а затем продолжил изучать его в художественной школе исторического родного города, где учился в течение 2 лет.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.