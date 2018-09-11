"Картинная галерея" Day.Az: Австралийский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Ким Лейтвайлер.

Ким Лейтвайлер - австралийский художник. Родилась в Америке, но в 2012 году переехала в Австралию, в Сидней. Она работает в различных медиа, таких как живопись, инсталляция, керамика, печатная продукция и рисунок. Ким имеет две степени бакалавра: живопись в студии и история искусств из Университета штата Аризона, также она окончила школу Чикагского Института искусств по специальности живопись и рисунок.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.