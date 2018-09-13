"Картинная галерея" Day.Az: Американский художник - ФОТО
13 сентября 2018 00:58 146
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кайлин Юлитало- Хорзма.
Кайлин Юлитало- Хорзма - американский художник. Она - художник без профессиональной подготовки, а также мать шестерых детей. Выросла среди карандашей и кисточек, которые обязательно сопровождают детей, интересующихся искусством, хотя "мне повезло не только в этом, но и во многом другом".
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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