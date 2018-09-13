"Картинная галерея" Day.Az: Американский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кайлин Юлитало- Хорзма.

Кайлин Юлитало- Хорзма - американский художник. Она - художник без профессиональной подготовки, а также мать шестерых детей. Выросла среди карандашей и кисточек, которые обязательно сопровождают детей, интересующихся искусством, хотя "мне повезло не только в этом, но и во многом другом".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.