"Картинная галерея" Day.Az: Греческий художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Джорджа Пападимиритоу .

Джордж Пападимиритоу - греческий художник. Родился в 1973 году, в Афинах, Греция. С самого детства ему нравилось выражать свои чувства через живопись и музыку, но после окончания школы он начал изучать Управление туризмом в технологическом институте Патры и параллельно, изучал музыку (джазовое фортепиано и электрический бас).

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.