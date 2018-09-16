"Картинная галерея" Day.Az: Картины моря и неба - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Андреса Виво.

Андрес Виво - уругвайский художник. Родился в Монтевидео, Уругвай, 27 Июля 1955 года. Начал учиться живописи в 1978 году, в мастерской маэстро Мигеля Анхеля Пареха. В 1980 учился в мастерской художника Феликса Бернаскони. В 1983 году учился в мастерской под руководством художника Анны Салковски. В 1990-е годы, спустя несколько лет, он вновь вернулся к изучению живописи в мастерской Клевер Лара.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.