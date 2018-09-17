"Картинная галерея" Day.Az: Сюрреалистические картины маслом - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чие Есии.

Чие Есии - японский художник. Родилась в 1974 году в городе Кочи, Япония. В 2000 году она переехала в США, чтобы получить степень бакалавра искусств в Массачусетском колледже искусств, а с 2002 по 2008 год Чие училась у художника-реалиста Адриана Готлиба. Ее картины были выставлены в галереях по всему миру, в том числе в галерее цирка Дороти в Италии, галерее "Urban Nation" в Германии, "Thinkspace" в Лос-Анджелесе и "William Baczek Fine Arts" в Нортгемптоне, штат Массачусетс. В настоящее время Чие Есии живет и работает в Лос-Анджелесе.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.