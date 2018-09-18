"Картинная галерея" Day.Az: Австралийский уличный художник - ФОТО

18 сентября 2018 01:56

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Гвидо Ван Хелтена.

Гвидо Ван Хелтен - австралийский уличный художник, известный своими фотореалистичными фресками. Родился 1986 году. Вырос в Брисбене и в юности был художником граффити. Переехал в Лисмор, Новый Южный Уэльс, чтобы изучать изобразительное искусство в университете Южного Креста по специальности "печать".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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