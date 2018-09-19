"Картинная галерея" Day.Az: Сгусток энергии из цвета и линий - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Эстера Баренда.

Эстер Баренд - нидерландский художник. Родилась в Эйндховене, Нидерланды, в творческой семье. После нескольких лет учебы она переехала в Париж, но затем вернулась в страну и поселилась в Амстердаме, однако, в конце концов, вернулась домой и начала карьеру дизайнера ювелирных изделий. Несколько лет Эстер изучал искусство в академии искусств в Турне, Бельгия, где она в настоящее время живет и продолжает рисовать.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.