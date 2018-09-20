"Картинная галерея" Day.Az: Эквадорский художник-портретист - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Доминика Сальвадора.

Доминик Сальвадор - эквадорский художник-портретист. Родилась в Кито, 28 июня 1983 года. После завершения учёбы по базовой художественной программе в Кито, Эквадор, она училась в Бостонском университете, где окончила отделение истории искусств и живописи, и получила свою первую награду за художественные достижения.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.