"Картинная галерея" Day.Az: Иллюстратор и дизайнер - ФОТО
22 сентября 2018 00:32 107
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Моргана Дэвидсона.
Морган Дэвидсон - американский иллюстратор и дизайнер с дипломом бакалавра в области иллюстрации, который получила в колледже искусств и дизайна Ринглинг. Она выросла в Юго-Западной Флориде в Соединенных Штатах и всегда имела сильную страсть к рисованию. Свою художественную карьеру начала уже в раннем возрасте.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!