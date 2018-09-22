"Картинная галерея" Day.Az: Иллюстратор и дизайнер - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Моргана Дэвидсона.

Морган Дэвидсон - американский иллюстратор и дизайнер с дипломом бакалавра в области иллюстрации, который получила в колледже искусств и дизайна Ринглинг. Она выросла в Юго-Западной Флориде в Соединенных Штатах и всегда имела сильную страсть к рисованию. Свою художественную карьеру начала уже в раннем возрасте.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.