"Картинная галерея" Day.Az: Реальный и воображаемый миры - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дананьи Махерьи.

Дананья Махерьи - индийский художник, пишущий профессионально последние 25 лет. Он родился в 1964 году в терракотовом городе Бишнупур, недалеко от Калькутты. Унаследовав от предыдущего поколения живописцев традицию, он начал свою художественную жизнь в возрасте восьми лет, взяв за основу живопись Джамини Роя, Калигата и терракотовые картины.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.