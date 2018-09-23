"Картинная галерея" Day.Az: История одержимости - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Марка Даулата.

Марк Даулат - художник-реалист из Объединенных Арабских Эмиратов. Родился 5 мая 1989 года. Пишет маслом картины человеческой психики, человеческого духа и человеческих эмоций.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.