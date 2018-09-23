"Картинная галерея" Day.Az: История одержимости - ФОТО
23 сентября 2018 00:26 114
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Марка Даулата.
Марк Даулат - художник-реалист из Объединенных Арабских Эмиратов. Родился 5 мая 1989 года. Пишет маслом картины человеческой психики, человеческого духа и человеческих эмоций.
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