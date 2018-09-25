"Картинная галерея" Day.Az: Символические и сюрреалистические картины - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Джона Бёрдена.

Джон Бёрден - канадский и британский художник, получивший классическое образование. Работы Бёрдена - это, в основном, акриловые, но, иногда акварельные или масляные картины, а также традиционные и современные гравюры.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.