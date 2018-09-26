"Картинная галерея" Day.Az: Способ выразить очарование - ФОТО

26 сентября 2018 02:41

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Сандры Седмак.

Сандра Седмак Энгел - американский художник. Родилась в Мэриленде, но последние 19 лет живет и работает в Балтиморе, штат Мэриленд. Она имеет степень бакалавра с отличием, которую получила в Университете штата Мэриленд и сегодня она очень активно участвует во многих местных художественных мероприятиях.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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