"Картинная галерея" Day.Az: Способ выразить очарование - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Сандры Седмак.

Сандра Седмак Энгел - американский художник. Родилась в Мэриленде, но последние 19 лет живет и работает в Балтиморе, штат Мэриленд. Она имеет степень бакалавра с отличием, которую получила в Университете штата Мэриленд и сегодня она очень активно участвует во многих местных художественных мероприятиях.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.