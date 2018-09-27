"Картинная галерея" Day.Az: Цвет и поэзия - ФОТО

27 сентября 2018 00:38

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художнкаи Педро Рольдана.

Испанский художник Педро Рольдан Молина (Pedro Roldan Molina) родился в городе Рута провинции Сердоба 27 октября 1954 года. С самого детства он самостоятельно учился рисованию и регулярно принимал участие в различных конкурсах в своей местности, получая различные награды за живопись.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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