"Картинная галерея" Day.Az: Пейзаж мечты - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художнкаи Эвена Лю.

Эвен Лю - китайский фотограф и цифровой художник. Родился в 1974 году. Фотографирует природу, городской пейзаж, а также делает сюжетные снимки, которые затем дорисовывает на компьютере и обрабатывает с помощью различных программ.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.