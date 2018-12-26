Международный центр мугама отметит 10-летний юбилей

В Международном центре мугама в Баку 27 декабря состоится мероприятие, посвященное 10-летию деятельности Центра. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

На мероприятии будет представлена экспозиция старинных музыкальных инструментов, затем в фойе перед бюстами видных мастеров мугама будут представлены интерактивные экраны ("İnteraktiv lövhələr"). Также в рамках мероприятия будут продемонстрированы современные музыкальные инструменты и состоится выступление ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвук веков").

Юбилейное мероприятие продолжится в зале Международного центра мугама, где состоится концертная программа.

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