Международный центр мугама отметит 10-летний юбилей
26 декабря 2018 15:32 185
В Международном центре мугама в Баку 27 декабря состоится мероприятие, посвященное 10-летию деятельности Центра. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.
На мероприятии будет представлена экспозиция старинных музыкальных инструментов, затем в фойе перед бюстами видных мастеров мугама будут представлены интерактивные экраны ("İnteraktiv lövhələr"). Также в рамках мероприятия будут продемонстрированы современные музыкальные инструменты и состоится выступление ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвук веков").
Юбилейное мероприятие продолжится в зале Международного центра мугама, где состоится концертная программа.
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