"Картинная галерея" Day.Az: Великолепные натюрморты Нелы Радомирович - ФОТО

31 декабря 2018 05:33

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Нелы Радомирович.

Нела Радомирович - сербская художница. Родилась в 1980 году. По профессии она - экономист. Живописью начала интересоваться с раннего детства. Во время учебы в университете посещала художественные курсы выдающегося профессора Альдже Баскурова, где приобрела базовые навыки в живописи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az