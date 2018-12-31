"Картинная галерея" Day.Az: Великолепные натюрморты Нелы Радомирович - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Нелы Радомирович.

Нела Радомирович - сербская художница. Родилась в 1980 году. По профессии она - экономист. Живописью начала интересоваться с раннего детства. Во время учебы в университете посещала художественные курсы выдающегося профессора Альдже Баскурова, где приобрела базовые навыки в живописи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.