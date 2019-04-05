В древнем азербайджанском городе Барде, бывшей в свое время одной из столиц Кавказской Албании, был построен мавзолей, которому было суждено стать символом города, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Мавзолей был построен в 1322 г. зодчим по имени Ахмед ибн Эйюб аль-Хафиз Нахчивани, последователем школы великого Аджеми. Это доказывает, что в XIV в. нахичеванские архитекторы приглашались в другие города для возведения там различных построек. Иными словами, нахичеванская школа зодчества хранила и продолжала свои традиции и в других регионах.

К сожалению, надпись, где было указано имя человека, в честь кого был возведен мавзолей, разрушилась, но предполагается, что он был построен в память о члене семьи Эльханидов.

Некоторые источники называют его мавзолеем Ахмеда Зочейбаны - якобы по имени архитектора. Другие - мавзолеем Нушабы. Об этой легендарной правительнице писал Низами Гянджеви в поэме "Искандер-наме".

По легенде Нушаба была красивой женщиной, не имела мужа и вела независимый образ жизни. Во дворце ей прислуживали тысячи красавиц и 30 тысяч рабов. Ступив на бардинскую землю, Александр Македонский был поражен красотой этих мест и захотел встретиться с правителеницей. Переодевшись послом, он направился во дворец Нушабы.

Приняв посла великого македонца, по его поведению, речи, по тому, как он держался, Нушаба поняла, что перед ней стоит сам Александр, и спросила, почему он переоделся послом. Однако Александр не признался в обмане, тогда Нушаба показала ему платок с его изображением, Александр вынужден был сознаться.

После этого Нушаба завела спокойную беседу и попросила Александра не причинять вреда ее стране. Затем велела накрыть стол. Вместо кушаний на столе появились блюда с золотом, серебром и другими драгоценностями. Александр вопросительно воззрился на хозяйку дворца, на что Нушаба ответила: "Если все это ты не можешь съесть, зачем ради этого ты проливаешь кровь? Если ты не поклоняешься богатству, тогда успокойся и оставайся там, где ты есть".

Удивленный мудрости и смелости Нушабы, Македонский после преподанного ему урока садится ужинать с ней. Одарив Нушабу подарками, Александр покидает страну и, сдержав слово, не трогает Барду.

Другое название мавзолея - "Аллах-Аллах". Возникновение этого названия объяснимо гораздо лучше других. Дело в том, что он был облицован двумя видами кирпича - отшлифованным красным, просто обожженным, и бирюзовым глазурованным. Кирпичи были выложены в узор, в котором примерно двести раз повторяется слово "Аллах", написанное куфическим письмом.

Повторяющаяся надпись покрывала всю поверхность мавзолея и шла по диагонали, красный кирпич положен был при этом горизонтально, а бирюзовый - вертикально. Все вместе создало очень интересную игру и цвета, и фактуры. Любопытно при этом, что слово "Аллах" в зашифрованном исполнении встречается в национальной архитектуре впервые именно на этом мавзолее.

Сведения о Бардинском мавзолее имеются в произведениях многих путешественников. Путешественник и историк XIII-XIV вв. Хамдаллах (Гамдулла) Казвини в своем произведении "Нузхат ал-кулуб" ("Услада сердец") писал, что мавзолей был построен еще до нашей эры при Александре Македонским (что противоречит легенде о встрече Нушабы и великого полководца). Далее Казвини отмечал, что в период правления шаха Фируза из династии Сасанидов (V в.) мавзолей был благоустроен. Откуда он это взял, неизвестно.

Мавзолей еще в начале XXI в. можно было назвать одним из самых разрушенных памятников. Причем у разрушений тоже есть своя история...

Самое значительное разрушение мавзолея свершилось во время нашествия тимуридов. Затем его восстановили - как могли. Кроме этого мавзолей пострадал после установления в Азербайджане советской власти. Пострадали и надгробия мавзолея, и часть надписей, которые были стерты или выбиты, и входные ворота. И это при условии, что своего купола он лишился еще раньше.

Досталось даже деревьям на территории: они были или вырублены, или высохли сами из-за отсутствия должного ухода. Участок, на котором располагался комплекс, тоже постоянно уменьшался - из-за самовольных захватов территории.

В 1957 г. мавзолей был... нет, не отреставрирован, а отремонтирован. Среди специалистов, осуществлявших реставрацию, имелись и армяне. Под видом ремонта эти горе-специалисты нанесли мавзолею серьезнейший ущерб: утерянный купол был изготовлен из бетона. Мало того, что бетон для кирпичного строения - материал абсолютно чужеродный, так еще и тяжелый, что привело к крену мавзолея.

К серьезной реставрации притупили в 2011 г., которая по разным причинам затянулась до 2018 г.

Текст: О. Буланова