25 мая всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху выступит во Дворце Гейдара Алиева с сольным концертом. Об азербайджанских музыкальных инструментах в своей семье, жизни в Баку, предстоящем концерте и многом другом израильский музыкант рассказал в эксклюзивном интервью Day.Az.

- Ваш отец играл на таре, а вы играли на сазе, а теперь, как ваш дед, - на кеманче. Скажите, откуда в вашу жизнь пришли эти азербайджанские национальные инструменты?

- Я родился в Дагестане. Мои родители - музыканты, и музыка была основной частью моего дома и семьи. Мой отец, Перец Элияху, является известным композитором и исполнителем на таре, и все эти инструменты были частью моей жизни со дня моего рождения.

- Какому жанру вы стали уделять больше внимания после переезда в Израиль?

- Мне нравится много жанров, от классической восточной и западной музыки до поп-музыки и электронной.

- Услышав в 16 лет кеманчу вы поняли, что нашли инструмент, отражающий ваш внутренний голос, после чего 2 года жили и учились в Баку. Расскажите о самых запомнившихся вам моментах того периода.

- Очень хорошо помню первую встречу с моим учителем, маэстро Адалетом Вазировым. У нас была очень сильная связь с первой секунды. Я жил в его доме, стал частью его семьи. Это был особенный опыт. Именно его семья позволила мне испытать все величие и красоту азербайджанских традиций. Я ходил на свадьбы и похороны, посещал концерты, гулял на природе и т.д. Кроме того, у меня очень четкие воспоминания о жене Адалета Вазирова - Албаниз ханум, которая относилась ко мне как к сыну и готовила самые вкусные во всем Баку блюда!

- Вы возвращаетесь сюда спустя 18 лет. Какие чувства испытываете? Какие у вас ожидания?

- Я очень рад вернуться. Я с нетерпением жду даты концерта, чтобы увидеть Азербайджан. Слышал, что страна очень сильно развивалась! Интересно будет посмотреть на Азербайджан с точки зрения музыканта, приезжающего выступать. Конечно, больше всего я жду встречи с народом, со своими удивительными азербайджанскими поклонниками, которые все время посылают мне много тепла и любви.

- Перед концертом в Азербайджане вы выпустили песню "Do you remember". Расскажите о работе над ней.

- "Do you remember" была инструментальной пьесой, которую я написал. Эта мелодия напомнила мне Азербайджан, а еще точнее - Азербайджан весной. Я сразу вспомнил о моем хорошем друге, талантливой ханенде Бейимханым Велиевой. Мы вместе подумали и решили, что слова одного из самых популярных стихотворений тюркоязычного мира "Ulduz Sayaraq" ("Считая звезды"), написанного Мухаммед Хусейном Шахрияром, отлично подходят к этой песне. В результате мы записали песню вместе.

- Что вы планируете исполнить в Баку?

- Я привезу в Азербайджан мое новое шоу "Let it go". Это шоу особенное и сочетает в себе старинные инструменты, такие, как моя кеманча, тар моего отца, а также современный звуковой подход и электронику. Я исполню все свои известные композиции, а также несколько новых, написанных специально для этого шоу. Надеюсь увидеть вас всех на своем концерте.

Франгиз Агаларова