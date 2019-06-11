Охватить все, что было сделано этим великим человеком, Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, почти невозможно.

С этих слов начал беседу с Day.Az главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, президентский стипендиат, лауреат ряда престижных международных конкурсов, дирижер Эйюб Гулиев.

"Можно часами говорить о деятельности Гейдара Алиева, анализировать его работу и находить в ней новые аспекты, которые действительно возвышают Общенационального лидера. И я очень счастлив, что в самом начале моей творческой карьеры я имел возможность познакомиться с ним. Более того, он был одним из первых, кто меня, можно сказать, благословил на творчество", - сказал дирижер.

Эйюб Гулиев, делясь воспоминаниями, рассказал, что когда ему было лет 7-8, в столице проводилось большое число государственных концертов, посвященных юбилеям выдающихся деятелей культуры и науки Азербайджана и, естественно, все мечтали попасть на эти концерты, потому что на них присутствовал сам Гейдар Алиев.

"В этих концертах принимали участие очень известные музыканты. На концерте, посвященном юбилею писателя Сары Ашурбейли, выступил и я. Это было одно из первых моих совместных выступлений с моим отцом, известным таристом, народным артистом Рамизом Гулиевым. Помню, этот концерт вызвал большой ажиотаж. В памяти сохранилась реакция на концерт Гейдара Алиева, его интерес к нашему творчеству, его любовь к азербайджанской национальной музыке. После этого мы выступали с отцом очень часто. Но самым ярким и важным событием, считаю, стал юбилей Мстислава Ростроповича", - поделился заслуженный артист.

По словам Гулиева, о том, что было сделано Гейдаром Алиевым для азербайджанской культуры, что было сделано им еще на посту Первого секретаря ЦК КП Азербайджана, можно говорить часами. Одним из важнейших моментов дирижер считает возвращение Общенациональным лидером в Азербайджан Мстислава Ростроповича, который был вынужден эмигрировать из Советского Союза. Возвращение гениального музыканта в Баку, признание в Азербайджане его великого таланта - в этом огромна заслуга Гейдара Алиева.

"В истории музыкальной культуры есть много историй, когда талант, гений человека признавался лишь после его смерти. Но Гейдар Алиев всегда поступал мудро и ценил таланты. На одном из концертов, где я выступал с отцом, присутствовали Гейдар Алиев и Мстислав Ростропович. И я помню, как последний после концерта сказал Гейдару Алиеву, что не представлял, что на таре можно играть классическую музыку так профессионально. Тогда Гейдар Алиев подошел ко мне, обнял и поцеловал, и его слова похвалы меня вдохновили. Кстати, его познаниям в искусстве могли бы позавидовать многие музыковеды", - рассказал Э. Гулиев.

После того случая произошло одно из самых важных событий в его жизни - Общенациональный лидер Гейдар Алиев включил его имя в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

"Гейдар Алиев никогда не забывал, более того, он всегда держал в поле зрения молодое поколение творческих людей. Я помню, как он посещал выставки начинающих художников, концерты молодых музыкантов. Он собственноручно вписал имена многих молодых талантов в "Золотую книгу", и для меня честь быть среди них. Он учредил Президентскую стипендию. Он лично следил за каждым, поддерживал, отправлял за рубеж на учебу или на повышение квалификации", - добавил дирижер.

Заслуженный артист отметил, что Гейдар Алиев был уникальной личностью, потому что успевал делать многое. Он был многогранной личностью и уделял одинаковое внимание всем сферам общественной жизни Азербайджана. Он восстановил многие наши музеи, архитектурные сооружения, памятники.

"Мы все, деятели культуры в долгу перед Гейдаром Алиевым, потому что я не знаю такого талантливого человека, который остался бы без его внимания. У него был потрясающий вкус и он никогда не ошибался. До своих последних дней он всегда был рядом с деятелями культуры и искусства. Он всегда знал о всех событиях, которые происходили в этой области. Мне безумно приятно, что заложенные им основы укрепились и продолжают жить. Лучшие традиции, заложенные Гейдаром Алиевым, перешли в новую фазу и сегодня являются важной частью политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И это доказывает, что все, что было сделано, было сделано с расчетом на будущее. Гейдар Алиев понимал, что будущее страны - это ее молодежь. И все мои достижения, все достижения моих коллег - результат большой разносторонней политики Общенационального лидера Гейдара Алиева", - заключил дирижер.

Ф. Агаларова

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